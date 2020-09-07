«بلدية العين» تدرس مستقبل مرافق المدينة

العين (وام)

تنفذ بلدية مدينة العين، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، دراسة حول «مستقبل المرافق الترفيهية والخدمية العامة» في مدينة العين، من خلال إجراء عملية مسح ميداني تشمل سكان مدينة العين وعائلاتهم.

بدأت الدراسة في الأول من سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة شهر، وذلك لمعرفة تطلعات واحتياجات سكان المدينة من المرافق الترفيهية والحدائق، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لابتكار مرافق ترفيهية وخدمية أكثر جاذبية.

وأكد سيف أحمد الحلامي، رئيس قسم البحوث والدراسات، أن بلدية مدينة العين تسعى من خلال التعاون في هذه الدراسة مع جامعة الإمارات، إلى الاستفادة من الخبرات العلمية للجامعة في مجال التطوير والابتكار، لتطوير المرافق الترفيهية والخدمية العامة في المدينة، لتحقيق الاستدامة من خلال العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول المبتكرة، حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وتستهدف الدراسة الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية المطبقة في مجال المرافق الترفيهية، والتعرف على استخدامات السكان في المدينة لها، وإعداد ونشر استبيان حول رأي السكان واحتياجاتهم الحقيقية من المرافق الترفيهية، ورفع مقترح حول مستقبل المرافق الترفيهية في مدينة العين، ودراسة مستويات تخريب المرافق الترفيهية، ووضع حلول للحد منها وإدارتها.

وأشار الدكتور خالد جلال، المشرف على الدراسة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى أنها تتكون من أربع مراحل لتحقيق أهدافها، وهي مرحلة تقييم وتحليل الوضع الحالي للمرافق الترفيهية في مدينة العين، ومرحلة حصر التجارب المحلية والعالمية المطبقة ومعاييرها فيما يخص المرافق الترفيهية، ومرحلة إعداد ونشر استبيان لمعرفة احتياجات السكان وتطلعاتهم المستقبلية للمرافق الترفيهية، ثم مرحلة حصر النتائج والتوصيات عن مستقبل المرافق الترفيهية للمدينة. ولفت إلى أن الفوائد المتوقع تحقيقها من الدراسة عند إنجازها، تشمل التوفير في الموازنات التشغيلية، واستدامة الموارد، وزيادة عدد الزوار، وارتفاع نسبة رضا السكان عن المرافق الترفيهية والخدمية في مدينة العين، وإيجاد إيرادات جديدة للبلدية، وتشجيع الاستثمار والريادة في قطاع المرافق الترفيهية.

ودعت البلدية جميع فئات المجتمع بمدينة العين للمشاركة في هذا المسح السكاني، الذي وضع تحت عنوان: «استبيان دراسة احتياجات سكان مدينة العين للمرافق الترفيهية والحدائق»، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المرافق الخدمية والترفيهية في مدينة العين.