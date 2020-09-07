نجاح إكثار «الرفراف» العربي في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، استمرار نجاح تكاثر طائر الرفراف المطوق العربي في محمية أشجار القرم بخور كلباء، حتى وصل العدد إلى 131 طائراً، وقد قام فريق البحث العلمي في الهيئة بتجربة إكثار عدد من بيوض هذا الطائر، وذلك بوضعها في حاضنة، حيث تعتبر أول عملية ناجحة من نوعها على المستوى العالمي.

ونجح خبراء الهيئة وللمرة الأولى، في تربية 3 طيور في الأسر من البيض، الذي تم جمعه خلال موسم التكاثر لهذا العام، حيث تم جمع بيضة واحدة من خمسة أعشاش مختلفة ثم فقسها في حاضنات في مركز كلباء للطيور الجارحة، ويعتبر هذا أول جهد ناجح من نوعه دولياً للأنواع الفرعية، ويعيش الرفراف المطوق العربي، والذي يعد من الأنواع النادرة من الطيور فقط في محمية القرم في خور كلباء.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات في الشارقة: «تُولي هيئة البيئة الاهتمام الكبير بدراسة هذا النوع من الطيور، وقد بدأت الدراسة في عام 2014 بتعداد الطيور في المحمية وحتى هذا العام، حيث وصل تعداد الطيور خلال عام 2019 إلى 125 طائراً، وفي عام 2020 إلى 131 طائراً، حيث تقوم الهيئة بجهود مضنية للحفاظ على هذا الفصيل الفرعي الوحيد عالمياً، عبر التقليل من تدمير البيئات، وإعادة توازن غذائه».