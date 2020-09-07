تفعيل خدمة إلكترونية لصيادي أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت جمعية الصيادين بأم القيوين، عن تفعيل خدمة إلكترونية، الأولى من نوعها، تمكن 414 صياداً مواطناً بالإمارة من متابعة تعاملاتهم اليومية مع الجمعية، ومعرفة نسبة أرباحهم بعد كل معاملة يجرونها، وتضم بياناتهم ومعلوماتهم.

وأكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أنه تم التعاقد مع شركة لتركيب أجهزة متطورة وإعداد نظام إلكتروني، يضم كافة الخدمات التي تقدمها، بحيث يستطيع أعضاء الجمعية بعد تسجيلهم في النظام والحصول على رقم سري، الاستفادة من الخدمة عند شرائهم مستلزمات الصيد ومنتجات الجمعية، وأثناء عرض الأسماك في السوق، والتعامل مع الورشة البحرية، مؤكداً إنه سيتم إضافة خدمات جديدة مستقبلاً تواكب احتياجات الصيادين.

وقال إنه بإمكان الصياد أن يدخل على الخدمة ويتابع جميع تعاملاته، بالإضافة إلى معرفة الفواتير وقيمة الضريبة، ونسبة الأرباح عند أخر معاملة، لافتاً إلى إن كافة البيانات والمعلومات تسجل بدقة عالية وتحفظ بشكل فوري.

وأشار إلى إن الخدمة الإلكترونية جاءت بديلاً للطريقة السابقة التقليدية، بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع الصيادين على استخدام الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة.