إنجاز 58 كيلو متراً «طرق داخلية» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، المرحلة الثانية من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 58 كيلو متراً، والتي شملت 14 منطقة في الإمارة. وقال سالم المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة: إن الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، شارفت على الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية للطرق الداخلية في الإمارة بنسبة تجاوزت 95%، والتي شملت إنشاء طرق جديدة بين الأحياء في المناطق السكنية، وتوزعت على 14 منطقة، هي‏ وادي مي وحفرة والبثنة والغزيمري ومسافي وأوحلة، وغوب والبليدة والعكامية ووداي العبادلة ومنطقة وم والحلاة وصرّم والطويين، حيث نفذت هذه الطرق المحلية، كجزء من منظومة طرق الإمارة الحديثة، التي ستتبعها مرحلتان ثالثة ورابعة، لتغطي كافة احتياجات مناطق الإمارة.