1055 محـاميـاً في دوائر «قضـاء أبوظبي»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كشف خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء في دائرة القضاء بأبوظبي خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة، أمس، عن بُعد تحت عنوان «المساعدات القانونية وشؤون المحاماة... جهود داعمة للعمل القضائي»، أن إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين في الدائرة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 1055 محامياً، منهم 752 محامياً من الذكور و303 من الإناث مشيراً إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن أعلى نسبة للمحامين خلال العام الماضي كانت للفئة العمرية التي يتراوح عمر المحامي فيها من 40 إلى 49 عاماً حيث وصل عدد المحامين فيها إلى 334 محامياً، لافتاً إلى أن 40 محامياً من المحامين المقيدين لدى الدائرة حاصلون على درجة الدكتوراه و50 محامياً حاصلون على شهادات ماجستير ودبلومات.

وأشار إلى أن عدد حالات الندب الجزائي للمحامين بلغت 250 حالة، حيث بلغت قيمة مدفوعات أتعاب المحاماة للندب الجزائي المليون والـ 480 ألف درهم، وبلغ عدد طلبات تجديد قيد المحامين 550 طلباً.

من جهته استعرض عوض الحييد رئيس قسم القيد ومتابعة شؤون المحامين بدائرة القضاء بأبوظبي، جهود الدائرة في تطوير مهارات وقدرات المحامين خلال العام الماضي، ولفت إلى أن الدائرة عقدت 21 اجتماعاً وورشة وبرنامجاً تدريبياً للمحامين تضم المحاكم والمحامين إضافة إلى قسم مساندة المحاكم والمتعاملين، وأنها شهدت حضور 941 محامياً، لافتاً إلى عقد 6 برامج تدريبية للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة و5 اجتماعات دورية مع المحامين و4 اجتماعات تضم المحامين والمحاكم الجزائية.

وأشار إلى أن الدائرة عقدت 6 ورش تدريبية شهدت حضور 600 محام ومندوب لمكاتب المحاماة تناولت نماذج صحف الدعوى المقامة أمام محاكم دائرة القضاء، وتحضير الدعوى عن بُعد، ومستجدات التنفيذ في ظل اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدل، إضافة إلى الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب للمحاكم التجارية والعمالية والخدمات الإلكترونية لمكاتب المحاماة.

من جانبها أكدت منى الرئيسي، رئيس قسم المساعدات القانونية في الدائرة أن القسم واصل بالتزامن مع محاربة انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19» تقديم مساعداته للمتعاملين عن بُعد من خلال مركز الاتصال الخاص بالدائرة مشيرة إلى استفادة 13 ألفاً و855 متعاملاً من خدمات التوجيه والإرشاد القانوني الخاصة بالقسم خلال النصف الأول من العام الجاري في جميع فروع القسم في محاكم أبوظبي والعين واليحر والمنطقة الغربية.

وأشارت إلى أن أعلى أنواع التوجيه القانوني طلباً خلال الفترة ذاتها كانت طلبات التوجيه للمتعاملين في الأحوال الشخصية، حيث استقبل القسم بجميع فروعه 2733 استفساراً بهذا الشأن، وتلاه التوجيه في القضايا المدنية وقدم القسم فيه و2355 استفساراً ثم التوجيه في القضايا التجارية وبلغ عدد استفسارات المتعاملين فيه 1273 استفساراً، ثم استفسارات الإيجارات والقضايا الجزائية والعمالية والتركات وغيرها، مؤكدة أن القسم يوفر التوجيه والإرشاد القانوني وتكليف محام للترافع عن غير ميسور الحال في كافة مراحل الدعوى، لافتة إلى استفادة 193 متعاملاً خلال العام الماضي من خدمات القسم بتعيين محام و556 متعاملاً بالإعلان بالنشر، و54 متعاملاً بإعلان بالأرامكس.