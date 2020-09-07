مرور دبي تبحث التعاون مع «الاتحاد للقطارات»

دبي (الاتحاد)

بحث العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العقيد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المعهد المروري، سبل التعاون والتنسيق المشترك مع وفد «الاتحاد للقطارات»، برئاسة المهندس نشأت إسماعيل البداونة المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، وخالد أحمد بن فيصل الشحي مدير إدارة العلاقات العامة الحكومية، وسليمان جاسم الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي، وعبد الله سعيد الهاجري اختصاصي العلاقات الحكومية، وذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين، وتم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون القطارات.

وأشاد العقيد جمعة بن سويدان، بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والعلاقات المتميزة التي تربط الإدارة العامة للمرور والاتحاد للقطارات في المجالات ذات الصلة المشتركة، مؤكداً على أهمية العمل المشترك.

وتم خلال اللقاء، الاطلاع على نظرة شاملة لمشروع قطار الاتحاد الممتد من منفذ الغويفات إلى ميناء الفجيرة، مروراً بإمارة دبي، إلى جانب الاطلاع على مسار القطار داخل إمارة دبي ومواقع محطات الشحن في الإمارة، وذلك لدراسة المتطلبات الفنية الخاصة بشرطة دبي، وبحث آلية إنشاء اتفاقية لخدمات الطوارئ.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون القائم بينهما، وزيادة تبادل المعلومات، لما لهذا الأمر من أهمية في ترسيخ العلاقات وتبادل المعرفة.