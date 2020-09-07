سقوط عصابة «التوظيف الوهمي» في دبي

دبي (الاتحاد)

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على عصابة أنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدموها في النصب والاحتيال على الباحثين عن عمل عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف وهمية مقابل مبالغ مالية تفاوتت بين 1000 إلى 3000 درهم، كرسوم لإنهاء إجراءات التوظيف، مستغلين في ذلك جائحة «كوفيد-19».

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن هذه العصابة كانت توهم ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، ومن ثم تطلب من الضحايا مبالغ مالية لأسباب مختلفة، لافتاً إلى أنه في ظل الظروف الحالية، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً. وحذر أفراد المجتمع من اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف غير معتمدة على الإنترنت، مؤكداً أن شركات التوظيف الموثوقة لا تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية. وأوضح العقيد صلاح جمعة بوعصيبه مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية في دبي يديرها شخص من الجنسية الآسيوية، وينفذ منها عمليات نصب على الباحثين عن عمل.

من جانبه، أشار النقيب أحمد سهيل السماحي إلى أن أحد الضحايا تعرض للنصب والاحتيال من قبل الشركة الوهمية، وطلبوا منه دفع مبلغ بقيمة 3000 درهم.