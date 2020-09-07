«درب السلامة» تعزز العبور الآمن للمشاة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي، ضمن حملة (درب السلامة)، المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات. وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق، والذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث الدهس.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، وقد عملت على إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية، وتحسين معابر المشاة.

وتطبق شرطة أبوظبي المخالفات التالية للسائقين والمشاة: «عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم»، مخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية، «عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم»، مخالفتها الغرامة 400 درهم.