وكلاء «شؤون البيئة» بدول «التعاون» يعقدون اجتماعهم الـ 40

بحث الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ 40 الذي عقد اليوم افتراضياً، قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 40 بشأن اعتماد «التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020».

وناقش الوكلاء، بحسب بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، متطلبات الوضع البيئي الراهن، وبحث الآليات المناسبة لتفعيل تلك التوجهات، إلى جانب مناقشة قرار المجلس بشأن تكليف اللجان الوزارية المختصة المعنية بالقيود غير الجمركية، بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، ومنها لجنة وزراء البيئة.

وتناول الوكلاء، جهود الدول والوزارات والهيئات المعنية بشؤون البيئة بدول المجلس في مواجهة جائحة «كورونا»، إضافة إلى مناقشة نتائج أعمال اللجان الفنية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس، وتوصيات اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنيها الطبيعية بدول المجلس.

ونتج عن الاجتماع، رفع التوصيات الخاصة بجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إلى الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس في اجتماعهم القادم.