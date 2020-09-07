تمديد الموعد النهائي للتسجيل في الدورة الثالثة لحاضنة معاً الاجتماعية التي تركز على تعزيز التماسك الأسري في أبوظبي

تُذكر هيئة المساهمات المجتمعية -معاً روّاد الأعمال الاجتماعيين في دولة الإمارات العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاستكمال طلباتهم الخاصة بالاشتراك في الدورة الثالثة لحاضنة معاً الاجتماعية عبر الموقع الالكتروني، إذ تعلن الهيئة عن تمديد فترة التسجيل حتى 12 سبتمبر.

وتدعو هيئة معاً روّاد الأعمال الاجتماعيين من الفرق الراغبة بالمشاركة في برنامج الحاضنة الاجتماعية إلى تقديم طلباتهم قبل حلول الموعد النهائي، حيث تهدف الدورة الثالثة لإيجاد حلول مبتكرة تعزز التماسك الأسري والتآلف بين أفراد العائلة في أبوظبي.

وتم تحديد موضوع "التماسك الأسري" من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي باعتباره أحد أهم التحديات الاجتماعية جراء ارتفاع معدلات الطلاق، ويتوجب على الفرق المتأهلة للمشاركة في الدورة الثالثة من الحاضنة الاجتماعية العمل على تعزيز العلاقات الأسرية وإرساء روابط الألفة والمحبة بين الآباء والأبناء والأقارب من مختلف الفئات العمرية في إمارة أبوظبي تجسيداً لأهمية القيم الأسرية في المجتمع.

وتعمل هيئة معاً على اختيار الفرق المتأهلة وفقاً لمقاييس دقيقة، وتوفر الدعم لـ 10 مشاريع فائزة عبر توفير برنامج تدريبي مدته 90 يوماً لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على تنمية أفكارهم المبتكرة لتصبح مشاريع مستدامة تعزز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري من أجل بناء أسرة مستقرة.

تقدم هيئة معاً أكثر من مليوني درهم لتمويل المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة، لاستثمارها بتوفير الموارد الأساسية اللازمة من مساحات العمل والتدريب والتوجيه، تحت إشراف نخبة من المختصين في مجال الأعمال والاستثمار.

وحققت حاضنة معاً الاجتماعية نجاحاً باهراً خلال الدورتين السابقتين اللتين ركزتا على أصحاب الهمم وتعزيز الصحة النفسية، وتسعى بدورتها الثالثة لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز التماسك الأسري في إمارة أبوظبي.

تم إنشاء حاضنة معاً الاجتماعية انطلاقاً من التزام هيئة "معاً" بتعزيز دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الغير ربحية وتمكينها من المشاركة في بناء مجتمع أبوظبي. حيث تهدف الحاضنة الاجتماعية إلى تمكين الابتكار الاجتماعي وتطوير ريادة الأعمال عبر احتضان دورات تنافسية، لتشجيع روّاد الأعمال الاجتماعيين الموهوبين والمبدعين، والراغبين في خدمة المجتمع على إيجاد حلول مبتكرة تنعكس بشكل إيجابي على حياة سكان الإمارة.

وتم تحديد تاريخ 12 سبتمبر من العام الجاري آخر موعد لتقديم الطلبات للاشتراك في الدورة الثالثة من الحاضنة الاجتماعية، وتتأهل الفرق المرشحة لطرح أفكارهم أمام لجنة التحكيم خلال شهر سبتمبر . وسيتم اختيار الفرق العشرة الفائزة للانضمام للبرنامج التدريبي في الشهر ذاته قبل التخرج في نهاية العام.

لتقديم الطلبات، تفضل بزيارة

https://platform.younoodle.com/competition/maan_2020

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في دولة الإمارات أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحصل كل فريق فائز على تمويل مرحلي لمشروعه وفق معدل الإنجاز، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية لمن تنطبق عليه الشروط بالنسبة للمشتركين من خارج الدولة، ويشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن يكون من سكان أبوظبي أو يرغب الانتقال إليها