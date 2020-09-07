بلدية دبي تطلق مختبراً جديداً لفحص بقايا المبيدات في الخضراوات والفواكه

أطلقت بلدية دبي مختبر فحص الأغذية الجديد، التابع لمختبر دبي المركزي، في سوق الخضرة والفواكه بمنطقة ورسان.

واطلع سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، على منظومة مختبرات الأغذية الجديدة.. مشيراً إلى أن المختبر الجديد لفحوصات وتحليل العينات المختلفة، يعكس تعزيز وضمان صحة وسلامة الأغذية، والجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في هذا الجانب، للارتقاء بأداء مختبراتها والمساهمة في ضبط الجودة والسلامة، بما يتوافق مع المعايير العالمية.. مضيفاً أن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، أصبح نموذجاً مميزاً في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

وقال مدير عام بلدية دبي: «نسعى دائماً إلى تطوير خدماتنا لتواكب التطورات العلمية الحديثة في مجالات الفحص عامة، وفحص المنتجات الغذائية خاصة، للتأكد من خلوها من أية ملوثات، أو مواد تخالف المواصفات القياسية الإماراتية والدولية للمنتجات الغذائية، وتأتي عملية استحداث مختبر فحص بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية بأحدث التقنيات والأجهزة التخصصية المتطورة، من ضمن سلسلة التطوير القائم حالياً لمختبر دبي المركزي، إضافة إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها المحللون والأخصائيون في المختبر، حيث يعتبر الأول من نوعه، ويشكل إضافة نوعية تقدم لمزودي المواد الغذائية بدبي، ويعزز ثقة المستهلك للمنتجات الموجودة».

وأضاف الهاجري أن مختبر دبي المركزي يقدم عدداً من الاختبارات التي تخدم منظومة الرقابة الغذائية على السلع الواردة للدولة، والتي تقوم بالرقابة المستمرة على الأغذية بالمنافذ والأسواق...مشيداً بتطور ودقة التحليل الكاشفة عن الملوثات.

واطلع مدير عام بلدية دبي على الآلية المتبعة للفحص، وطرق الرقابة، ومراحل العمل في المختبر منذ استلام العينات، وصولاً إلى استخراج النتائج بالأنظمة التقنية الحديثة الجديدة، والإمكانيات المتعددة للمختبر.. منوهاً بأن المختبر الجديد حاصل على شهادة الاعتماد الدولي «الأيزو 17025:17/ لاعتماد مختبرات الفحوص والمعايرة، إضافة لشهادة الاعتماد الدولي /الأيزو 45001:18/ لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، وشهادة «الأيزو 14001:15» لأنظمة الإدارة البيئية.

يذكر أن المختبر ينقسم إلى مختبرات محددة، وفقاً للمواصفات العالمية، وتتمثل في استلام العينات، ومختبر تحضير العينات الغذائية، ومختبر فحص العينات الغذائية، حيث يقوم المختبر بإجراء فحص بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية مثل الخضار والفواكه الطازجة، والحليب والحبوب بأنواعها، والعسل والبهارات، والأرز، وبشكل إلكتروني.