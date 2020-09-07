22 سبتمبر الجاري بداية فصل الخريف فلكياً

قال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن فصل الخريف يبدأ فلكياً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الساعة 17:31 بتوقيت الإمارات.

ويكون الاعتدال الخريفي فلكياً مع تعامد الشمس على خط الاستواء وانحدارها نحو الجنوب، يتساوى الليل بالنهار خلال الأسبوع الذي يلي موعد الاعتدال الخريفي، ثم يأخذ الليل بالزيادة على حساب النهار، ويقارب طول ظل الزوال في الإمارات نصف طول القائم مع بداية الفصل ثم يأخذ بالزيادة.

ويكون معدل درجات الحرارة أول الفصل العليا 40 م، والدنيا 26 م، منتصف الفصل / بداية نوفمبر / تكون العليا 31 م، والدنيا 18 م، وفي نهاية الفصل تكون العليا 25 م، والدنيا 13 م، مع بداية الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر.

وترتفع الرطوبة في الجو خلال الخريف، ويتشكل الضباب في الصباح الباكر، وتشاهد السحب، كما تزداد فرصة هطول الأمطار بعد منتصف فصل الخريف أي بعد بداية نوفمبر، وهو أفضل أوقات الزراعة في عموم الجزيرة العربية، حيث تنقل الفسائل وتزرع الاشتال وتبذر البذور للعروة الزراعية الخريفية، ويطلق عليه العرب اسم / موسم الصفري / لكونه أول المواسم لديهم وقيل غير ذلك، وتتألق فجراً أجمل المجموعات النجمية في السماء الجوزاء والصور والصياد ونجوم الشعريان وسهيل والثريا.



