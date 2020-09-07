«التربية» تنفذ 200 زيارة رقابية.. وترصد مخالفات المدارس الخاصة

دينا جوني (دبي)

نفذت وزارة التربية والتعليم 200 زيارة رقابية على المدارس الخاصة في الدولة، مؤكدة أنه لا تهاون في موضوع عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدارس، حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والتدريسية. وشرحت الدكتورة رابعة السميطي، الوكيلة المساعدة لقطاع تحسين الأداء في وزارة التربية والتعليم، أن أبرز المخالفات التي تمّ رصدها تتركز في عدم تحقيق التباعد الجسدي أثناء الدخول والخروج إلى المدرسة، وعدم التأكد من حرارة الطالب قبل دخوله المدرسة، بالإضافة إلى سوء توزيع الطلبة داخل الحافلات بشكل يضمن المسافة الآمنة بين الطلبة.

وأكدت أن الوزارة حريصة أن تعمل المدارس على تعديل إجراءاتها بشكل مباشر، والالتزام ببروتوكول العودة الآمنة أثناء جائحة كورونا.

وقالت د. السميطي: إن عودة الطلبة إلى المدارس ممن هم فوق الـ12 عاماً، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية، مشروط بإظهار النتيجة السلبية لفحص كورونا. وأكدت أنه يفترض بالهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس إعادة الفحص كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفقاً للجهات الصحية والخطط التي تمّ الاتفاق عليها في كل منطقة في الدولة.

ولفتت أنه في 13 سبتمبر المقبل، سترتفع نسبة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى 50% بدلاً من 25%، كما هو مطبّق اليوم، ومع ذلك، فإن خيار التعلّم عن بعد للطلبة سيظل قائماً في المدارس الحكومية والخاصة، وفقاً لنتائج استطلاع أولياء الأمور، والتنوّع الثقافي الذي تحتضنه الدولة.



