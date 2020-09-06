مفكر ألباني: الإمارات نموذج في التآخي الإنساني

دبي (وام)

نظم المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دبي محاضرة افتراضية، تحت عنوان «ألبانيا نموذج للتعايش السلمي في شبه جزيرة البلقان»،

ألقاها الباحث الألباني دكتور اربن رامكاج، مدير معهد الدراسات بين الأديان وعضو الرابطة الإسلامية والأوروبية، وعضو المجلس العالمي للتسامح والسلام في البلقان.

وأكد الدكتور اربن أن ألبانيا تشبه، إلى حد كبير، دولة الإمارات التي جسدت صورة إنسانية للعالم في التآخي وتقبل الآخر بين الشعب الإماراتي وشعوب العالم، حيث يقيم على أرضها أكثر من مائتي جنسية من مختلف الأعراق والأجناس والأديان، مشيداً بالنموذج الإماراتي في التعايش السلمي، والتسامح الديني والإنساني، والمبادئ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، حتى أصبحت دولة الإمارات من أوائل الدول التي تدعو للتسامح والتعاطف مضيفاً: «إن ألبانيا تعد أيضاً نموذجاً للتسامح والتعايش السلمي بين كافة الطوائف الدينية وحرية ممارسة الأديان».