«الفجيرة الخيرية»: الإمارات تتصدر العالم في العطاء

الفجيرة (وام)

أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن الإمارات دأبت منذ عهد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على زرع قيم الخير والعطاء في أبنائها، وغرس مبادئ الإنسانية، وصون الكرامة الإنسانية في نفوسهم.

وأضاف: «سارت على هذا النهج قيادتنا الرشيدة، لتصبح بلادنا الحبيبة من خلال هذا النهج السامي نموذجاً عالمياً ومثالاً يحتذى به، في الارتقاء وتطوير المبادرات الإنسانية، تتصدر من خلاله دول العالم كافة في مجال العطاء الإنساني، إلى جانب تصدرها لكثير من المؤشرات، وتبوئها المراتب الأولى على الصعيدين الإقليمي والعالمي في شتى المجالات».