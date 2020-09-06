في دراسة لجامعة «محمد بن راشد للطب».. اللعاب بديل فاعل للكشف عن «كورونا»

دبي (الاتحاد)

استكمل الباحثون في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، دراسة حول فعالية استخدام اللعاب كبديل فاعل عن مسحة الأنف التي يتم استخدامها على نطاق واسع للكشف عن فيروس كوفيد-19، وتشكل الدراسة مساهمة كبيرة في مسيرة التصدي للجائحة.

وتعد الدراسة الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، وتأتي كثمرة لجهود التعاون المبذولة من قبل الجامعة مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية. وتم استكمال الدراسة في مركز الخوانيج الصحي بدبي، وشملت 401 شخص بالغ قدموا للمركز لإجراء فحص كوفيد-19، جُمعت منهم عينات اللعاب إلى جانب مسحة الأنف، وكان 50% منهم بدون أعراض، وتم فحص العينات للكشف عن فيروس كوفيد-19 في مختبرات يونيلابس العالمية، وأظهرت النتائج نجاح الفحص في الكشف عن الحمض النووي الريبي للفيروس في عينات اللعاب بنسبة حساسية تبلغ 70% ونوعية تبلغ 95%.

وقالت الدكتورة أبيولا سينوك، الباحث الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «تم إجراء دراسات كثيرة حول استخدام اللعاب في فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR ) على مرضى كوفيد-19، والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض، ولكن لم يتم استخدام اللعاب على نطاق واسع ضمن بيئة الفحوص الجماعية. وأظهرت دراستنا مستويات جيدة من دقة التشخيص للعاب».

وأشارت الدكتورة حنان السويدي، الباحث الرئيسي المشارك للدراسة وأستاذ مساعد في طب الأسرة في كلية الطب بالجامعة، إلى ميزة أخرى لاستخدام اللعاب في مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19، تتمثل في تخفيف الضغط على المعدات الصحية الضرورية. من جانبه، قال الدكتور، علوي الشيخ علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب: «فخورون بتقديم سبق إماراتي عالمي جديد، حيث حظيت الدراسة باهتمام كبير وتم قبولها للنشر في مجلة علمية مرموقة». وقالت الدكتورة حمدة حسن خانصاحب، رئيس قسم البحوث الطبية، التابع لإدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي: «تمت هذه الدراسة لبحث فعالية اللعاب في تشخيص كوفيد-19، بالاشتراك بين جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومركز الخوانيج الصحي التابع للهيئة». وسيتم نشر الدراسة ونتائجها في مجلة «انفكشن آند درج ريستنس»، إحدى المجلات العلمية المحكمة الرائدة.