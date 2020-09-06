نجاح عملية جراحية طارئـة لرضيع عمره 38 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

أجرت ميديكلينيك مستشفى النور بنجاح عملية جراحية محدودة التدخل بالمنظار الصدري لعلاج عيوب خلقية كانت تهدد حياة رضيع مولود في الأسبوع 39 من الحمل. وأجريت له العملية ولم يتجاوز عمره 38 ساعة. وكانت الأسرة قد استقبلت مولودها الجديد في المستشفى بوزن 2391 جراماً وقت الولادة. ولكن في غضون ثلاث ساعات من الولادة، تم تشخيص حالة الطفل بحالة نادرة تؤثر على ولادة واحدة فقط من بين كل 4000 ولادة. كما أظهرت الفحوص وجود مشكلتين تؤثران على تنفس الرضيع وتغذيته. ولإصلاح هذه المشاكل المهددة للحياة، قام فريق متعدد التخصصات بوضع خطة عاجلة لإجراء الجراحة الطارئة.

وقال الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال في ميديكلينيك: «تمكنّا من إصلاح العيوب الخلقية المعقدة بنجاح من خلال إجراء ثلاثة شقوق رئيسية صغيرة حجمها أقل من 0.5 سم وتم إجراء الجراحة في وقت مدته ساعة و45 دقيقة». يذكر أن المولود غادر المستشفى بعد 15 يوماً من الجراحة في حالة صحية جيدة.