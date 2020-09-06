عبدالله بلحيف يبحث تطوير الابتكار الزراعي

دبي ( الاتحاد)

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مركز الابتكار الزراعي التابع للوزارة في منطقة الذيد، ومركز استلام التمور التابع لشركة الفوعة، وبنك البذور والمعشبة في أكاديمية الشارقة للبحوث.

وتفقد معاليه استعدادات إطلاق المرحلة التجريبية الثانية من مشروع زراعة الأرز في المركز بالتعاون بين الوزارة وإدارة التنمية الريفية بوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية.

وكان المشروع قد سجل نجاحا في مرحلته التجريبية الأولى التي تم إطلاقها نوفمبر 2019 واستمرت حتى مايو الماضي وتم خلالها زراعة صنفين من الأرز «جابونيكا، إنديكا» واللذان أثبتا قدرة على تحمل درجات الحرارة العالية، والتعايش مع ظروف التربة المحلية، على مساحة 2200 متر مربع.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: إن تعزيز قدرات الابتكار تمثل أحد الأركان الأساسية لتطوير القطاع الزراعي بشكل عام وتحقيق أمن واستدامة الغذاء الذي يمثل التوجه الأهم لدولة الإمارات حالياً ويضمن سلامته، لذا تعمل الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة بالإضافة للمبتكرين من فئات المجتمع المختلفة لإيجاد حلول ابتكارية قادرة على تطوير وزيادة حجم الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته.

وخلال زيارته إلى بنك البذور والمعشبة في أكاديمية الشارقة للبحوث ناقش معاليه تعزيز عمليات البحث والتطوير لنوعيات البذور ذات الإنتاجية العالية والقادرة على التكيف مع الطبيعة المناخية للدولة، إضافة إلى النوعيات القادرة على التكيف مع ما يفرضه التغير المناخي بشكل عام من تغيرات مناخية وتداعيات على القطاع الزراعي.

وتناول خلال زيارته لمركز استلام التمور التابع لشركة الفوعة متطلبات زيادة إنتاج التمور في الدولة، وتعزيز تنافسية المنتج، وناقش إمكانية تسويق مخلفات التمور كأعلاف للمزارع المحلية للثروة الحيوانية في المنطقة.