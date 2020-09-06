إطلاق «المستثمر الصغير الرقمي»

العين (وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مشروع «المستثمر الصغير الرقمي» ليصبح إضافة جديدة لمشاريع وبرامج جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، مع كل من أعضاء مكتبة أجيال المستقبل وطلبة الحلقة الأولى من مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال.

وأكدت أهمية المشروع الذي يعنى بالاستثمار الفاعل في بناء مواهب وقدرات أجيال المجتمع، وتمكينهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم ليشاركوا في منظومة البناء المستقبلي مستثمرين كافة إمكانياتهم.

وأوضحت أن مشروع المستثمر الصغير الرقمي يرتكز على ستة محاور رئيسة بهدف الاستثمار في المال والتعليم والوقت والصحة والتفكير الإبداعي والاستثمار الوضعي باعتبار أن التأهيل ضمن منظومة المحاور الستة ضمان لتأهيل الأجيال بعد تخرجهم من البرنامج ليكونوا، قادرين على إدراك مفهوم الاستثمار الحقيقي وتوظيفه بطريقة إيجابية تضمن لهم مستقبلا آمنا.

ويعمل المشروع على تقديم برامج تدريب تأهيلية على أيدي اختصاصين في كل مجال من المجالات السابقة، بحيث يحصل المنتسبون للمشروع على شهادة عقب إنجازهم للبرامج الموضوعة واستيفائهم لشروط الإنجاز، أما الفئات المستهدفة فتبدأ من طلبة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.