مدرستا «راشد ولطيفة» تستقبلان أعضاء مجلس الإدارة

دبي (الاتحاد)

استقبلت كل من مدرسة راشد للبنين ومدرسة لطيفة للبنات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مدارس راشد ولطيفة، وذلك في إطار جولة ميدانية على المدرستين للتأكد من الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي حددتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ترأس الزيارة إلى مدرسة راشد للبنين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه كل من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعيد بن غباش، أمين سر مجلس الإدارة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: نعوّل كثيراً على أفراد مجتمعنا ووعيهم بأهمية الامتثال للضوابط المتبعة والتصرف بمسؤولية لضمان الصحة والسلامة العامة، ولا سيما في المدارس التي يرتادها طلابنا. بمثل هذا الالتزام نحن مؤمنون بقدرتنا على تجاوز هذه الأزمة بنجاح«.

كما استقبلت مدرسة لطيفة للبنات وفداً برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدارس راشد ولطيفة، وحضور كل من هدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات، وموزة سعيد المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

وقالت معالي مريم المهيري: إن ضمان سلامة الطلبة داخل المدارس والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من وباء فيروس كورونا، هو أولوية قصوى في دولة الإمارات خلال الوضع الراهن حيث تبذل الدولة ممثلة بالعديد من الجهات جهوداً كبيرة تكفل أمن وسلامة الطلبة. وتأتي زيارتنا اليوم إلى مدرسة لطيفة لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سير منظومة التعليم داخل المدرسة على النحو الأمثل، وأن تنعم جميع الطالبات بمناخ دراسي مثمر وإيجابي دون أية عقبات. وخلال الزيارة اطلعت على جميع التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المدرسة، والتي تضمن في الوقت نفسه الحفاظ على كفاءة وفعالية كامل المنظومة التعليمية.»

يذكر أن «مدرسة راشد للبنين» و«مدرسة لطيفة للبنات» تعدان من أعرق مدارس إمارة دبي، حيث تم افتتاح مدرسة لطيفة عام 1982، فيما فتحت مدرسة راشد أبوابها للمرة الأولى في عام 1986، لتكونا من أبرز المؤسسات التعليمية في الدولة.