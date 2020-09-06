ارتياح لتوزيع الكتب في مدارس رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثنى أهالي وأولياء أمور لطلبة في مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية، على الإجراءات الاحترازية المتبعة في توزيع الكتب المدرسية، والتي تميزت بالسلاسة والنظام.

وأوضحت إدارات مدارس، أن عدداً من المدارس بدأت منذ الأسبوع الماضي، بتوزيع الكتب المدرسية على الطلبة، والتي كانت وفق عملية منظمة، تمكنت من خلالها من توزيع الكتب للطلاب وفق جدول وأوقات، تم إبلاغ الأهالي والأسر بها، لكي لا تحدث تجمعات أو تكدس في المبنى المدرسي أو مكان توزيع الكتب.

وقال محمد سلطان الطنيجي (ولي أمر لطلاب في الحلقة الأولى): إنه تلقى رسائل نصية كبقية الأهالي بموعد وتوقيت توزيع الكتب المدرسية، خاصة أن أبناءه يدرسون عن بعد، والتي توجه خلالها يوم أمس، للمبنى المدرسي، واستلم الكتب الخاصة بأبنائه في مركز توزيع الكتب، بعد تعقيمها وإيصالها لأولياء الأمور والطلبة في الحرم المدرسي، في إطار خطة واستراتيجية الدولة، للحفاظ على السلامة العامة، ومواجهة جائحة فيروس كورونا. وكانت وزارة التربية والتعليم، قد شددت في وقت سابق على ضرورة اتباع المدارس للوسائل والإجراءات الاحترازية، لكل من يتعامل مع الكتب من أفراد المدرسة، وذلك بارتداء القفازات، والكمامات، ويتم تسلُّمها في المدرسة من قبل شخص محدد، والتأكيد على إدارات المدارس على وضع خطة، ونظام يعتمد على استغلال المساحات الواسعة في المدرسة، فضلاً عن وضع قواعد متعارف عليها منعاً للازدحام.