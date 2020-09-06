«ريثيون الإمارات» تطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «ريثيون الإمارات»، التابعة لشركة «ريثيون تكنولوجيز»، نسخة ثانية من برنامجها التدريبي لدعم رؤية الإمارات في تطوير المواهب الإماراتية. ويوفر هذا البرنامج للطلاب المشاركين تدريباً عملياً في مختلف إدارات الشركة للارتقاء بمستوى تعليمهم وإعدادهم لمسيرة مهنية ناجحة.

يشارك في برنامج التدريب 6 طلاب من جامعة أبوظبي، وجامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، ويتلقون التدريب في مجالات الأمن السيبراني، والموارد البشرية، وتطوير الأعمال، والتمويل، وإدارة المشاريع، والتجارة الدولية.

و يمتد برنامج التدريب على مدار سبعة أسابيع، وسيتم تنظيمه جزئياً عبر الإنترنت وجزء آخر يتطلب الحضور الشخصي. وسيتلقى الطلاب المشاركون التدريب والإرشاد من موظفين متمرسين لتحسين مهاراتهم.