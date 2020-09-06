«العودة إلى المدارس» في حملة بلدية الذيد

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت بلدية مدينة الذيد حملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، والتي تزامنت مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ونظمها قسم السلامة والتفتيش البلدي بالبلدية، واستهدفت المراكز والمحال التجارية بالمدينة، لمتابعة الصور والملصقات على منتجات القرطاسية والأدوات المدرسية والحقائب وألعاب الأطفال، إضافة إلى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد 19»، حيث تم تنفيذ زيارات تفتيشية لـ23 مركزاً ومحلاً تجارياً، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لمحال غير ملتزمة بالتدابير الوقائية.

وأشار عمر حامد بن عمير الكتبي، رئيس شعبة رقابة الأسواق في بلدية مدينة الذيد، إلى أن الحملة التي نفذتها البلدية مع بداية العام الدراسي الجديد، استهدفت متابعة الصور الخاصة بالأدوات الدراسية بمختلف أنواعها، والألعاب المضرة للأطفال، وأدوات القرطاسية التي تحمل صوراً وعبارات مسيئة أو غير لائقة، إضافة إلى متابعة مدى التزام المراكز والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بـ«كوفيد- 19».