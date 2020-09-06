المستقبل لشباب الإمارات في القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

استضاف برنامج «100 موجه» للمؤسسة الاتحادية للشباب، الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، في جلسة نقاشية حملت عنوان: «سبل تحقيق معادلة النجاح»، وذلك عبر تقنية البث المباشر«يوتيوب»، وسلط الشيخ فاهم القاسمي الضوء خلال الجلسة على التحديات، التي واجهت مسيرته المهنية الغنية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: «المستقبل لشباب الإمارات في القطاع الخاص، خاصة أن دولتنا تسعى بشكل حثيث لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع، وقادر على طرح الكثير من الفرص المستقبلية للمستثمرين والأجيال القادمة، فالقطاع الخاص قطاع سريع التغير ولا حدود له، لذا من المهم توجيه الشباب، وتطوير قدراتهم وطاقاتهم في هذا الاتجاه، لتحقيق المزيد من النمو».

واستعرض الشيخ فاهم القاسمي، خلال حديثه، أهم المهارات التي يحتاجها الشباب الإماراتي اليوم لتحقيق النجاح، مشدداً على ضرورة امتلاك الشباب العاملين بمجال العلاقات الحكومية لمهارات تمثيل دولة الإمارات بالشكل المناسب في المحافل الدولية، والقدرة على تقديم أفضل صورة عن عاداتها وقيمها الراسخة للآخرين، بالإضافة إلى تعلم اللغات للتواصل مع جميع الثقافات، خاصة في ظل مبادئ التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات، والتي تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية، منوهاً إلى ضرورة استثمار كل فرصة تواصل مع الآخرين، للتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم، ونقل صورة مشرقة لهم عن دولة الإمارات، مع التركيز على التفاهم الثقافي بين الشعوب.

وأوضح، أن التكنولوجيا هي الأداة الأساسية التي تنمي عقول الشباب وتصقل مهاراتهم، وتمكنهم من الوصول إلى كافة المعارف والتعلم في جميع المجالات، وكذلك تمنحهم القدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في معظم مناحي الحياة، وبالتالي تطوير الخدمات، كما أنها تدعم تنوع الخبرات لدى الشباب، وهي مسألة مهمة لتلبية احتياجات المستقبل.

معادلة النجـــاح

ختم الشيخ فاهم القاسمي، الجلسة بالحديث عن سبل تحقيق معادلة النجاح، موضحاً ضرورة تصنيف النجاح، بحيث يصبح الفرد قادراً على أن يكون ناجحاً بداية في حياته الأسرية ومن ثم حياته العملية، وأن يخدم دولته بكفاءة وإخلاص في جميع المجالات، مع ضرورة الموازنة الصحيحة بين الحياة الشخصية والعملية، من خلال إدارة الوقت وتوزيع الأولويات بالشكل الأمثل.

نمـــاذج ملهمة

قال سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «إن برنامج «100موجه» استطاع من خلال جلساته، التي تستضيف العديد من القيادات الإماراتية المتميزة، أن يقدم نماذج ملهمة لقطاع الشباب، والتي ناقشت خلاصة تجربتها في مختلف المجالات، وفتحت الآفاق أمامهم للتفكير بمنظور أوسع على جميع الصُعد، الأمر الذي يحقق أهداف المؤسسة الاتحادية للشباب من البرنامج، والتي تصب في صقل مهارات وقدرات الشباب، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم للقيام بدور فاعل في مسيرة التنمية المستدامة، وبما يتناسب مع متطلبات المستقبل».