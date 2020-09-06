40 % انخفاضاً في حرائق المنشآت بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين: إن النصف الأول من العام الجاري، شهد 6 حوادث حرائق في المنشآت بالإمارة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد 10 حوادث.

وقال: إنه تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الثالث لوزارة الداخلية، بتعزيز الحماية المدنية والسلامة، فقد تم تحقيق مستهدف مؤشر معدل الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان بالإمارة، كما أن الخطط التشغيلية للإدارة للعام 2020، في مجال الوقاية والتوعية، أسهمت في تحقيق المستهدفات المطلوبة بشكل إيجابي.

وأضاف، أن خطة التوعية السنوية لشرائح المجتمع المتنوعة، والجهات الحكومية والخاصة، كان لها دور في نشر الثقافة الوقائية من الحريق وكيفية التقليل منها، والتعامل معها، وكذلك تنفيذ خطط التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت، لافتاً إلى أن الهدف هو ضمان تطبيق اشتراطات السلامة، ورصد المخالفات ومعالجتها. وأشار العقيد الدكتور سالم بن حمضة، إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني، أطلقت حملة «الدفاع المدني في كل منزل»، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، خلال شهر مارس، وأطلقت الإدارة بإدخال دورات توعية عن بعد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لضمان استمرارية نشر التوعية للمعنيين أثناء جائحة «كوفيد 19».