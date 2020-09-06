دعوة الجمهور لتحميل «بلغ النيابة»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت النيابة العامة في أبوظبي، عبر منصاتها في التواصل الاجتماعي «تويتر وانستجرام» أفراد المجتمع لتحميل تطبيق «بلّغ النيابة»، المخصص لكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

موضحة أن التطبيق الذكي يعمل على الهواتف المتحركة ومتاح مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة أبوظبي، لافتة إلى أن التطبيق يمكن الأشخاص بعد تنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية بنظام IOS ونظام الأندرويد، من التواصل مع نيابة أبوظبي في ما يتعلق بالإبلاغ عن أي واقعة معاقب عليها قانوناً مع تقديم الدليل. وأوضحت النيابة العامة بأبوظبي، أن تطبيق «بلغ النيابة» الذي يعمل على الهواتف المتحركة الذكية متاح مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية عبر متاجر «آبل ستور» أو «متجر بلاي» لكافة سكان إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين والزوار.