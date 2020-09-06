برنامج «وفر» يضم متقاعدي الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، قيام برنامج وفر للخصومات، بإصدار بطاقات وفر للمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: تنفيذاً لتوصيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لأبناء الإمارة، وترجمة لهذه الرؤية الحكيمة التي تعنى بتعزيز التكافل والتلاحم الاجتماعي، فقد تم توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج وفر للخصومات، ليشمل المتقاعدين من إمارة الشارقة، ليشكل هذا القرار نقلة في تحقيق الرفاه المعيشي لشريحة أكبر من أبناء إمارة الشارقة، وتمكينهم من الاستقرار المادي والمعنوي.

وأفاد بأن طريقة التواصل مع برنامج وفر للراغبين، بالحصول على البطاقة من المتقاعدين من مواطني إمارة الشارقة، تتم عبر التسجيل في الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، والذي تم الإعلان عنه في كافة منصات الدائرة وبطاقة وفر.

وأضاف، أن برنامج وفر للخصومات يسعى بدوره، وضمن خطته الاستراتيجية، إلى توسعة قاعدة المستفيدين منه، لتشمل أكبر شريحة ممكنة، حيث يخدم حالياً ما يفوق 58 ألف مستفيد، حيث يضم جميع موظفي ومتقاعدي دوائر وجهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والمستفيدين من فئات مختلفة، ليحقق بذلك نهج موارد الشارقة، ورؤيتها التكاملية في جعل مجتمع إمارة الشارقة بيئة سعيدة ومتكافلة.

وأوضح أن بطاقة «وفر» تقدم امتيازات عديدة، وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها في أكثر من 650 شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج، ضمن 29 تصنيفاً تجارياً متنوعاً.