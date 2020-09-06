«شؤون القصّر» تحدث سياسة إعمار الأوقاف في دبي

دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، تحديث سياسة إعادة إعمار الأوقاف في الإمارة، من خلال تخصيص نسب من ريع وأرباح الوقف لإعادة إعماره، فضلاً عن تمويل المشاريع الوقفية الذرية والخيرية، بالنسب الاستثمارية المحققة من خلال الأسواق المحلية.

كما أقر المجلس تطبيق خطط (الأزمات والطوارئ) كأسلوب عمل مستمر، يتم تطويره وتحديثه بصفة دائمة، لمواجهة أي أزمة، مثل التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس عشر لمجلس إدارة المؤسسة. وقال عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: إن جائحة «كورونا» فرضت تغيرات على آلية العمل الحكومي تستدعي دراستها، وبحث التحديات للتغلب عليها مستقبلاً، وفي الوقت نفسه تحديد الدروس المستفادة من أزمة الجائحة لتطوير أداء العمل الحكومي.

وأضاف: أقر مجلس إدارة المؤسسة تحديث السياسة العامة لإدارة محفظة إعادة إعمار الأوقاف، تكون مصادرها مساهمات الأوقاف، التي تشرف عليها المؤسسة بنسبة من الريع يتم اعتمادها من قبل المجلس، وكذلك أرباح أموال الأوقاف المساهمة في المحفظة، كما حرص المجلس على تمويل الأوقاف المعطلة الذرية منها والخيرية.

وأكد على الدور الفعال للمؤسسة في رعاية وتأهيل القصر والحفاظ على أموالهم، وذلك من خلال اعتماد مجلس الإدارة سياسات القصّر المحدثة والبدء بالعمل بها، مع الحرص على تقديم الدعم اللازم للقصر في مجالات السكن والتعليم والصحة وغيرها.