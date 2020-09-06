«كهرباء دبي» تطلق «استديو الواقع الافتراضي» للخدمة الذاتية

دبي (وام)

دشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، استديو الواقع الافتراضي في أكاديمية الهيئة، وأجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لموظفي الهيئة، بحضور النواب التنفيذيين للرئيس، ونواب الرئيس في الهيئة.

ويقدم استديو الواقع الافتراضي لموظفي الهيئة التدريب بطريقة المحاكاة على الإسعافات الأولية، وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، إضافة إلى نبذة عن الهيئة ومشاريعها واستراتيجيتها، والخدمات التي توفرها للموظفين والمتعاملين.

فيما تقدم مراكز الخدمة الذاتية الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، مثل شهادات ومفردات الرواتب وسجل التعويضات وغيرها. وثمّة حالياً 15 جهازاً موزعاً في مركز الهيئة الرئيسي، ومباني الهيئة في كل من جبل علي وحتا وورسان والقوز والحضيبة والروية، إضافة إلى أكاديمية الهيئة.

وأضاف أن استديو الواقع الافتراضي وأجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بالموظفين، يسهمان في دعم خدمة /‏‏بوابتي الإلكترونية/‏‏ وخدمة /‏‏المكتب الذكي/‏‏ التي تشكل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الذكية والرقمية، حيث تتيح المرونة الكاملة للعمل عن بعد لموظفي الهيئة، وتعزز هذه الخدمات تجربة الموظفين وكفاءتهم، وتمكنهم من إتمام عملية الموافقات الداخلية بسلاسة ودون عناء، لضمان سير جميع إجراءات العمل على مدار الساعة.