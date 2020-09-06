الأرشيف الوطني ينظم ملتقى المتعاملين 2

أبوظبي (وام)

عقد الأرشيف الوطني عن بعد، ملتقى المتعاملين الثاني، تحت شعار «تواصلكم يميزنا»، وذلك انسجاماً مع رؤية حكومتنا الرشيدة، حيث يستهدف استشراف الخدمات المستقبلية، وتوفير خدمات تحقق أعلى معدلات السعادة للمتعاملين.

افتتح الملتقى فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي، بكلمة أكد فيها أن هذا الملتقى يأتي انسجاماً مع رؤية حكومتنا باستشراف الخدمات المستقبلية، وتوفير خدمات تحقق أعلى معدلات السعادة للمتعاملين، وانطلاقاً من كون الأرشيف الوطني، يولي المتعاملين اهتماماً كبيراً، وهو يسير على نهج الحكومة في التوجه نحو الخدمات الذكية عبر الوسائط الرقمية.

وأضاف: إن الأرشيف الوطني، وهو يؤدي دوره الوطني على صعيد تقديم الخدمات للمتعاملين الكرام، يتوخى الالتزام بأرقى المعايير المتبعة عالمياً، وتلبية طلباتهم بأقل الإجراءات الممكنة، وإضفاء المتعة والسعادة على رحلة المتعاملين في رحابه.

وأبدى المرزوقي تفاؤلاً كبيراً بهذا الملتقى، وما سيسفر عنه من توصيات، وتبادل للخبرات، وإثراء للمعارف، مؤكداً أن الأرشيف الوطني سيتخذ من آراء المشاركين وأفكارهم سبلاً للارتقاء بالأداء في تقديم الخدمات وتطويرها، وهو يجعل من إسعاد المتعاملين ثقافة يتكفل بها ويمارسها، ويلتزم بها قولاً وفعلاً، ويضعها هدفاً يعمل على تحقيقه.

بدأت فعاليات الملتقى -الذي شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمهتمين من متعاملي الأرشيف الوطني -بعرض خدماته ومهامه ودوره الوطني على ضوء رؤيته ورسالته وأهدافه.

وبعد مناقشة ملاحظات المتعاملين على الخدمات، كشف الملتقى عن أهم التوصيات التي أسفر عنها ملتقى إسعاد المتعاملين الأول، مثل: طلب مواد أرشيفية، وطلب المطالعة في مكتبة الإمارات، وطلب بيع إصدارات الأرشيف الوطني، وطلب الباقات التعليمية... وغيرها، وقد تجاوب الأرشيف الوطني مع جميع التوصيات وطلبات المشاركين وحققها لهم.