57 ألف موظف مواطن بـ«الاتحادية» حتى يونيو 2020

أبوظبي (وام‏‏‏)

كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عن وصول عدد الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية حتى يونيو من العام الجاري إلى 57 ألفاً و109 موظفين، منهم 31 ألفاً و486 موظفة.

ووفقاً لإحصائية حديثة أصدرتها الهيئة، فقد بلغ عدد الموظفين المواطنين ضمن الفئة القيادية 2421 موظفاً وموظفة، بواقع 1324 موظفاً و1097 موظفة، وشكلت الفئة العمرية من 30 إلى 39 النسبة الأكبر من الموظفين، حيث شملت 21 ألفاً و886 موظفاً من كلا الجنسين، فيما حلت الفئة العمرية من 40 إلى 49 في المرتبة الثانية من حيث عدد الموظفين المواطنين بواقع 17 ألفاً و724 موظفاً.