«بلدية عجمان» تتابع إنجاز مشاريع البنية التحتية

عجمان (الاتحاد)

أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الكفاءات البشرية وفرق العمل تسعى لإنجاز جملة من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة من عجمان، وضمن المخطط الحضري الاستراتيجي للإمارة، والتي من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام 2020.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان للمشاريع قيد الإنجاز، رافقه خلالها الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة.