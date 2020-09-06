تخطيط مسارات الحافلات بدبي

دبي (وام)

بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تجربة نموذج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي - المتمثلة بخوارزميات تعلم الآلة لتخطيط مسارات الحافلات، من حيث درجة الاستخدام على مدار اليوم، في إطار سعيها إلى توظيف التقنيات في توفير الوقت والجهد. وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية في الهيئة : تمت تجربة هذه التقنيات، كمرحلة تجريبية، على 10 مسارات، عبر بيانات استخدام بطاقة «نول»، وأسفر ذلك خلال 30 يوماً عن تخفيض الوقت المُهدر لحركة سير الحافلات بمعدل 13.3% عبر المسارات الخاضعة للتجربة، موضحاً أن معدل سير الحافلات سنوياً يقدر بـ 153 مليون كيلو متر، مما يعني أن هذه التقنيات ستسهم في تخفيض كمية الوقود المستهلكة.