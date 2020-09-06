اختتام منتدى «كوفيد 19» في دبي

اختتمت مؤخرا فعاليات المنتدى الافتراضي «كوفيد 19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة»، التي نظَّمها مشروع المعرفة العالمي، ممثلاً بمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام، من الأول وحتى الثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم استضافة نخبة من المتحدثين العالميين البارزين، الذين ناقشوا خلال جلساته الافتراضية مختلف القضايا المعرفية التي من شأنها أن تسرِّع الخطى نحو بناء مجتمعات المعرفة، ودعم خطط النمو التي تصبو إليها الدول في ظل هذه الأزمة الصحية العابرة للحدود.

وفي كلمته الافتتاحية، أكَّد جمال بن حويرب أنَّ دولةَ الإماراتِ متمثّلةً بالقيادةِ الرَّشيدةِ والحكيمةِ، كانت حريصةً على دخولِ السِّباقِ الدَّوْليِّ، لمواجهةِ جائحة كوفيد19عن طريقِ البحثِ العلميّ.

من جهتها أوضحت سارة بوول، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالإنابة- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنَّ جائحة كورونا هي أكبر أزمة صحية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية مؤكدة أهمية الدور الحاسم للمعرفة، فالمعرفة العلمية ستوفر اللقاحات والعلاج، واقتصاد المعرفة يولدُ سُبل العيش.

ويأتي المنتدى الافتراضي «كوفيد 19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة» انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لنشر المعرفة وتطوير مهارات الشباب في المنطقة العربية، إلى جانب المناقشات القيّمة مع نخبة من أبرز المتحدثين.

وجدير بالذكر أنه شارك في الجلسات نحو 3000 شخص يمثلون أكثر من 40 جنسية مختلفة. وبلغ عدد الخبراء 21 خبيراً من داخل وخارج المنطقة العربية.



