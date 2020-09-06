مدينة الشيخ شخبوط الطبية تجري أول عملية جراحية بتقنية الروبوت

أجرى جراحون في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي جراحة بمساعدة الروبوت، هي الأولى من نوعها في المدينة الطبية المتكاملة.

وتعد مدينة الشيخ شخبوط الطبية أكبر مستشفى في الإمارات العربية المتحدة للرعاية الطبيّة الخطيرة والمعقدة كما تمثّل مشروعاً مشتركاً بين مايو كلينك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

أجريت الجراحة بالتزامن مع إطلاق برنامج جراحة روبوتية شامل في المستشفى، في سبيل تمكين وتعزيز العمليات الجراحية محدودة التدخل وتحسين النتائج السريرية.

وقال الدكتور ماثيو غيتمان المدير الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «إنه إنجاز كبير يرسخ مساعينا لتحويل مدينة الشيخ شخبوط الطبية إلى وجهة للرعاية الطبية المعقدة، ويدعم جهود إمارة أبوظبي الرامية لترسيخ مكانتها كمركز دولي للرعاية الصحية».

وكان المريض الشاب يعاني من انسداد في الموصل الحويضي الحالبي/UPJ/ وهو انسداد في الأنبوب/الحالب/ الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة المرضية إلى آلام وعدوى إنتانية وحمى، وقد ينتهي الأمر في حال عدم علاجها إلى اعتلال في وظيفة الكلى أو تسمم الدم أو حتى الوفاة.

وأجرى فريق الجراحة الروبوتية بقيادة الدكتور سارفراز أحمد، وهو استشاري جراحة المسالك البولية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عملية رأب الحويضة بمساعدة الروبوت لتستعيد الكلى وظيفتها في التخلص من البول.



