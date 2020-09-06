الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي: يوم الاثنين: طقس صحو بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم الثلاثاء: طقس رطب خاصة على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، صحو بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم الأربعاء: طقس رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، صحو بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كيلومتر في الساعة.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يوم الخميس: طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.