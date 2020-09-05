حميد النعيمي يصدر مرسوماً لدعم النقل والمواصلات في عجمان

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم /‏11/‏ لسنة 2020، بشأن الحزمة الحكومية الرابعة لدعم قطاع النقل والمواصلات في إمارة عجمان، للتخفيف من الآثار الاقتصادية على المستثمرين في النقل والمواصلات الناجمة عن الأزمة العالمية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتمكينهم من تجاوز المرحلة الراهنة.

ونص المرسوم على تطبيق تخفيض قيمة فاتورة الامتياز، الصادرة من هيئة النقل خلال الفترة من تاريخ أول أكتوبر 2020 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، في حال تسديد كامل قيمتها بنسبة 5% خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، ونسبة 3% خلال 30 يوماً التالية، وحدد المرسوم تخفيض بدل اعتماد برامج التدريب، اعتباراً من سريان هذا المرسوم وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 بنسبة 20%، الذي تتقاضاه هيئة النقل بموجب اتفاقية الامتياز، والتي تقدمها مراكز التدريب لدى شركات الامتياز، ويستثنى من ذلك برامج التدريب الخاصة بالسائقين الجدد وسائقي الفنادق.

ويحق لرئيس المجلس التنفيذي في الإمارة، بموجب قرار يصدر عنه تمديد المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقاً لما يراه مناسباً، ويلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ 15 سبتمبر 2020، وينشر في الجريدة الرسمية.