«الهلال الأحمر» ينشئ 12 مدرسة في جزر القمر

أبوظبي (وام)

تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يزور جزر القمر حالياً، سير العمل في عدد من مشاريع الهيئة التنموية، جارٍ تنفيذها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز قدراتهما، ضمن مبادرات الهيئة المستمرة في مجالات التنمية والإعمار على الساحة القمرية، وتعزيزاً لجهود دولة الإمارات لتأهيل البنى التحتية، وتوفير الخدمات الضرورية للأشقاء في جزر القمر.

وتتضمن هذه المشاريع إنشاء 12 مدرسة في جزيرتي القمر الكبرى وانجوان، إضافة إلى مركز للأمومة والطفولة في جزيرة موهيلي، وبلغت نسبة الإنجاز بها حوالي 95 في المائة، وسيتم افتتاحها قريباً.

وتمثل هذه المشاريع المرحلة الأولى من عدد من المشاريع التنموية، التي جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتقديم الدعم التنموي والإنساني للأشقاء.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً لمشاريع الهيئة الخاصة بتوفير الخدمات الضرورية للأشقاء في جزر القمر، مشيراً إلى أنها تجد المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشدداً على حرص القيادة الرشيدة على تبني مشاريع التنمية والإعمار، والتي تتعلق بتحسين حياة الفئات والشرائح المحتاجة، منوهاً بأن المشاريع الصحية من شأنها تحسين الخدمات الطبية والعلاجية للسكان المحليين هناك، لافتاً إلى أن الهيئة أولت أيضاً اهتماماً خاصاً لقضايا التعليم على الساحة القمرية. وقال: عملنا خلال الفترة الماضية على تكثيف برامجنا الإنسانية والتنموية، من خلال دعم القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم وخدمات المياه وغيرها.