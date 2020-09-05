أول حديقة لـ«عربات الطعام المتنقلة» في العين

العين (الاتحاد)

بدأت دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين إنشاء أول حديقة متكاملة الخدمات للعربات المتنقلة للمأكولات في منطقة نعمة والتي تستوعب 15 عربة طعام بالإضافة لشاشة سينمائية ومحلات للتجزئة وعدد من المرافق العامة التي يحتاجها الجمهور، ويفتتح المشروع خلال الربع الأول من العام القادم، وتسعى البلدية لإنشاء عدد من حدائق العربات المتنقلة كاستثمارات ترفيهية تدعم المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفر مناطق ترفيهية وسياحية للسكان وزوار المدينة وتزيد من رضا الجمهور.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع الحديقة المتكاملة للعربات المتنقلة للمأكولات في منطقة نعمة حوالي 13 ألف متر مربع، ويطلق المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مكتب الاستثمار التابع لبلدية مدينة العين. وقال أحمد عمران العامري رئيس لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين إن الحديقة تتسع لحوالي 15 عربة طعام وشاشة سينمائية وعددا من محلات التجزئة وعددا من المرافق الخدمية، ويكون الافتتاح خلال الربع الأول من العام القادم حسب خطة العمل والتنفيذ المعتمدة من المستثمر وبلدية مدينة العين، ويوفر المشروع فرصة لتنظيم الاستثمار في العربات المتنقلة، فأغلبية ملاك العربات المتنقلة للمأكولات من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يحتاجون لدعم وقصص نجاح لمشاريعهم بتوفير البنية التحتية المحفزة لجذب الجمهور لهذه الاستثمارات.

وأوضح أنه سيتوفر في الحديقة جميع خدمات البنية التحتية الشاملة من المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية والمرافق التي تجذب الجمهور وتحول الحديقة لمكان ترفيهي يناسب العوائل وجميع فئات المجتمع بالإضافة إلى أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.