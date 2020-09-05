3718 حملة تفتيشية لبلدية دبي على صالونات التجميل

أمنه الكتبي (دبي)

نفذت بلدية دبي 3718 حملة تفتيشية على صالونات التجميل منذ ظهور جائحة كورونا، وقالت الدكتورة نسيم رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في البلدية إن أبرز المخالفات التي تم رصدها هي عدم إغلاق منطقة الانتظار، وتقديم خدمات غير مصرح بها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم الالتزام بلبس الكمامات، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتدابير الاحترازية من بداية الجائحة ولحد الآن 91%. وبينت رفيع أن الحملات التفتيشية مستمرة إلى الآن، كما يتم تنظيم حملات توعية بهدف التوعية باستخدام الأدوات الأحادية، بدلاً من متعددة الاستخدام لخدمات العناية الشخصية في الصالونات النسائية في الإمارة. وأكدت رفيع أنه تم ضبط صالونات توفر أجهزة طبية غير مصرح باستعمالها منها الأجهزة الخاصة بخدمة المكياج شبه الدائم، وأجهزة التخسيس، مشيرة إلى أن بلدية دبي حددت إجراءات احترازية ركزت خلالها على زيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات على مقابض الأبواب والسلالم والمناضد وأجهزة دفع النقود وغيرها من أدوات التلامس، وأحواض غسيل الأيدي والشعر والأرفف والأدراج والخزائن، ودورات المياه والنظافة الشخصية. وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، والسماح للصالونات بتقديم خدماتها كافة عدا الساونا وغرف البخار والجاكوزي والحمام الساخن، وبكامل قدرتها الاستيعابية.وتابعت رفيع: إن الإجراءات الاحترازية تضمنت أيضاً غسل اليدين بالماء والصابون، أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة، وتوفير معقمات اليدين التي تعمل تلقائياً لهم في أماكن متفرقة، إلى جانب استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبون، ويسمح بتحريكها لوقت قصير أثناء تقديم خدمات معينة، مثل قص الشعر خلف الأذن أو حلاقة الذقن، ويجب ارتداء كمامة الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة خلال تقديم كل أنواع الخدمات، واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط.

لا للانتظار

قالت مدير إدارة الصحة والسلامة: إن البلدية اشترطت إلى جانب وضع الإرشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي، إلغاء منطقة الانتظار والجلوس الواقعة داخل وأمام الصالون، وإزالة الصحف والمجلات، وتوثيق إجراءات العمل اليومية وعمليات التنظيف والتطهير في سجلات العمل مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير، وتخضع هذه الإجراءات للمتابعة من بلدية دبي للتأكد من الالتزام بها ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها. وحول تقييم مستوى الوعي لدى صالونات التجميل، وأضافت: يتم تقييم مستوى الوعي لدى الصالونات بناءً على مستويات وعي صاحب المؤسسة والعاملين والجمهور.