حدائق عجمان تفتح أبوابها اليوم

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن إعادة فتح كافة الحدائق العامة والساحات العامة، أمام كافة الزوار بدءاً من اليوم، وفقاً لإجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمنع انتشار وباء «كوفيد- 19».

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن إدارة الزراعة والحدائق العامة بدائرة البلدية، وضعت خطة مفصلة تتضمن جملة من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المرحلة الحالية، بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة كل زائر للحدائق.

وأوضح النعيمي، أن حدائق الإمارة تعد أكثر الأماكن الحيوية، والتي تشهد إقبالاً من الأسر وملاذاً آمناً وترفيهياً لكافة شرائح وفئات المجتمع، مبيناً أن حدائق الإمارة استطاعت أن تضم خدمات شاملة تجذب إليها الجميع، ولذلك ارتأت الدائرة إعادة افتتاحها لتقديم أفضل خدمات للمجتمع وسط بيئة صحية وآمنة.

وبين النعيمي، أن الدائرة عكفت خلال الفترة الماضية على تدريب جميع الموظفين المتواجدين بالحدائق، على كيفية التعامل مع جمهور الزوار.