219 طبيباً لبرامج الزمالة والإقامة في «صحة أبوظبي»

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن قبول 219 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، في برنامج تنسيق لهذا العام، وبزيادة تقدر بـ15% مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 819 متدرباً. وأشارت الدائرة، إلى أنه تم وضع شروط جديدة للتسجيل في برنامج «تنسيق»، حيث تم رفع نسبة النجاح في امتحان القبول للبرنامج هذا العام إلى 65%، بالإضافة إلى شرط الحصول على معدل 6 فما فوق في اختبار اللغة الإنجليزية «آيلتس»، وأن يكون المتقدم مستوفي شروط الترخيص المهني، وفق لوائح نظم المعايير الموحدة لتراخيص المهنيين الصحيين بدائرة الصحة في أبوظبي. ويقدم البرنامج هذا العام 15 تخصصاً في الطب، تشمل: الجراحة العامة، طب الباطنية، طب الطوارئ، طب التخدير والعناية المركزة، طب العيون، طب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسرة، طب الأطفال، طب أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، طب الأمراض الجلدية، طب جراحة المسالك البولية، وطب الأشعة، فضلاً عن عدد من تخصصات الزمالة للتخصصات الطبية الدقيقة، كبرنامج زمالة طب الأورام وطب الروماتيزم وطب أمراض الدم، وزمالة حديثي الولادة وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب البرامج التخصصية في طب الأسنان كطب أسنان الأطفال وطب تقويم الأسنان وطب التعويضات السنية.

ولفتت الدائرة، إلى حرصها على التعاون مع القطاع الصحي الحكومي والخاص لزيادة التخصصات، التي يطرحها برنامج «تنسيق» لتواكب احتياجات القطاع ومتطلباته، حيث تم مؤخراً إضافة تخصصات جديدة، تتضمن طب جراحة المسالك البولية وطب الطوارئ في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وكانت الدائرة، قد أطلقت برنامج تنسيق عام 2010، بهدف تمكين الكوادر الصحية العاملة في الإمارة من استكمال دراستهم في تخصصات طبية دقيقة، من خلال فرص تدريبية وتعليمية معتمدة دولياً من قبل المجلس الوطني الأميركي للزمالة وهيئة اعتماد التعليم الطبي العالي الأميركية والجمعية الأميركية لنظم الصيدلة، هذا وقد التحق في البرنامج حتى الآن ما يقارب 1350 طبيباً متدرباً.



بيئة متميزة

قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة: «يعد التعليم الطبي أحد أبرز أولوياتنا في دائرة الصحة بأبوظبي، حيث نسعى على الدوام لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للكوادر الطبية، تسهم في الارتقاء بمستوى الكفاءات الطبية العاملة في مستشفيات الإمارة، وفقاً لأحدث الممارسات الطبية العالمية، وبالتالي تحقيق الجودة والتميز في تقديم الرعاية الصحية». وأضاف الكعبي: «يعد برنامج «تنسيق» أحد الموارد المهمة التي تزود الإمارة بأطباء متخصصين مؤهلين، ويتمتعون بالمهارة الأكاديمية والتدريب العملي اللازم لتقديم خدمات طبية نوعية متميزة، تركز بشكل أساسي على ضمان سلامة المرضى وتعزيز تجربته. أدعو الكوادر الطبية للاستمرار في الارتقاء بكفاءاتهم، وصقل قدراتهم لمواصلة دورهم النبيل في خدمة المجتمع، ووضع بصماتهم المتميزة، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم القطاع الصحي خلال الفترة الماضية، حيث كان أطباء الزمالة في الخطوط الأولى في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19».

التسجيل سنوياً

يطرح برنامج «تنسيق»، بالتعاون مع المستشفيات التدريبية المعتمدة من قبل جهات دولية ومحلية، وتحديداً في مستشفيات شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وكليفلاند كلينك أبوظبي ومستشفى زايد العسكري.

يذكر، أنه يتم فتح التسجيل لبرنامج «تنسيق» سنوياً في شهر مارس، ويتم قبول الطلبات عن طريق النظام الإلكتروني التابع للدائرة، كما يتم التقديم للبرنامج بعد اجتياز المتقدمين لامتحانات القبول، التي تقدم من كلية الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة، واجتيازهم للمقابلات الشخصية من قبل مديري برامج التدريب في المنشآت التعليمية المختلفة.