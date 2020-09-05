استئصال ورم من دماغ مريضة أثر على النطق

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، في استئصال ورم سرطاني من دماغ مريضة تبلغ من العمر 42 عاماً، قدر طوله بـ3.9 سنتيمتر وعرضه 2.8 سنتيمتر، في عملية جراحية دقيقة استغرقت أكثر من 7 ساعات، تكللت بالنجاح.

وحول تفاصيل الجراحة قال الدكتور جينووك كيم، استشاري جراحة المخ والأعصاب: «كانت المريضة تعاني من خلل في وظائف الدماغ، مصحوب بتشويش وتهيج وصعوبة في الكلام، وعند التشخيص الإشعاعي وإجراء الفحوص اللازمة لمعرفة السبب، تبين أنها تعاني من ورم خبيث، ويسمى الورم الأرومي الدبقي، وهو أحد أنواع السرطانات العنيفة التي يمكن أن تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي، ويعتبر من أسوأ الأنواع التي تصيب جسم الإنسان».

وأوضح جينووك كيم، أنه وبالنظر إلى حجم وموقع الورم، وكونه عميق الجذور في نصف الدماغ الأيسر وقربه من المنطقة المسؤولة عن الكلام، فقد جعل عملية الاستئصال دقيقة جداً لتجنب اختلاطات العجز العصبي بعد الجراحة، وبناءً على تلك المعطيات، قمنا بدراسة الحالة مع الفريق الطبي الجراحي لإنقاذ حياتها، والخروج بأقل قدر من المضاعفات بعد العملية الجراحية، وعليه تم تحديد نقطة الدخول إلى سطح الدماغ، عبر التلفيف الصدغي الأوسط، على الرغم من أنها تحتاج إلى ممر أطول ووقت جراحي أكثر، إلا أنها الطريقة الآمنة للحفاظ على صحة المريض.

وأضاف جينووك كيم:«استغرقت العملية التي أجريناها أكثر من 7 ساعات، نظراً لحالة الورم والتي تتطلب دقة عالية لاستئصاله، حيث تم استئصال أكبر قدر ممكن بنجاح، من دون أي مضاعفات أو أعراض خلال تنفيذ العملية، ومن دون عجز عصبي بعد العملية الجراحية، وقمنا خلال هذه المدة بمتابعة حالتها عن كثب، إلى حين خروجها من المستشفى سالمة معافاة، واستكمال البرنامج العلاجي المخصص لها، والذي يحتاج إلى العلاج الإشعاعي بعد الجراحة لمدة 6 أسابيع، والعلاج الكيميائي لمدة 6 أشهر، وذلك لاستهداف الخلايا المتبقية بعد الجراحة، وهو العلاج المتبع لمثل هذه الحالات».

يذكر أن المركز المتميز لطب وجراحة الأورام في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».