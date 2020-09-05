494 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

أبوظبي (وام)

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»‏ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 82.333 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73.471 حالة. وأعلنت الوزارة، عن وفاة مصاب واحد بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 388 حالة، وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة، عن شفاء 494 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «‏كوفيد-19»‏، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63.652 حالة.