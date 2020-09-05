إلزام مركبات الأجرة بالمرور يومياً على نظام التفتيش والجودة

هالة الخياط (أبوظبي)

حدد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عشرة متطلبات على الشركات المشغلة لسيارات الأجرة الالتزام بها للحفاظ على الصحة العامة ووقاية مستخدمي سيارات الأجرة وحمايتهم من الإصابة بمرض كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ويلزم المركز مركبات الأجرة بالمرور يومياً على نظام التفتيش والجودة الإلكتروني، بعد أن كان سابقاً كل 48 ساعة، وهو نظام إلكتروني تم تطويره للتفتيش اليومي على مركبات الأجرة وسائقيها من خلال قائمة تفقدية تحوي متطلبات تقديم خدمة النقل بمركبات الأجرة بالنسبة للمركبة والسائق، وخلال عملية التفتيش يتم توثيق عمليات التنظيف والتعقيم إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني لرقابة الجودة. واتخذ المركز خلال النصف الأول من العام الحالي عدة تدابير في قطاع النقل بمركبات الأجرة لحماية المستخدمين والسائقين على حد سواء، شملت تركيب فواصل عزل بلاستيكية شفافة بين السائق والركاب لضمان وقايتهم وحمايتهم، كما اشترط على مركبات الأجرة نقل راكبين اثنين فقط في المقعد الخلفي للمركبة، فضلاً عن التزام السائقين بممارسات صحية ووقائية.

ورداً على أسئلة «الاتحاد» أكد المركز أنه ألزم الشركات المشغلة لسيارات الأجرة بفحص سائقي مركبات الأجرة بشكل يومي في مقر الشركات المشغلة من حيث النظافة والمظهر العام، وفي حال ظهور أي علامات للإعياء أو المرض على السائق يجب توجيهه بمراجعة مراكز الرعاية الصحية، ومنحه إجازة مرضية مدفوعة الأجر إن لزم.

وأوضح المركز أنه تم التعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بعمل فحوص دورية لجميع سائقي مركبات الأجرة في أماكن سكن السائقين، لضمان سلامتهم والركاب، وتم توجيه كافة مشغلي قطاع النقل بمركبات الأجرة العامة والخاصة بتعقيم مركبات الأجرة بما لا يقل عن عدد (2) مرة يومياً أو أكثر إن استدعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى قيام سائقي مركبات الأجرة بتعقيم الأسطح التي من الممكن للراكب لمسها بعد مغادرته المركبة وانتهاء رحلته، فيما يتم تنظيف مركبات الأجرة من الداخل بالكامل باستخدام المعقمات في نهاية اليوم.

وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الحالي 28.787.798 راكباً من خلال 15.993.221 رحلة، قامت بها 6.390 مركبة أجرة عامة تابعة لـ 8 شركات تعمل في هذا القطاع و1.061 مركبة أجرة خاصة (ليموزين).

التزام كبير

أكد مستخدمون لسيارات الأجرة، أن التدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها للوقاية من الإصابة بمرض فيروس كورونا في سيارات الأجرة مطمئنة، وتدفعهم لاستخدامها كوسيلة نقل، مطالبين بمزيد من التفتيش على التزام سائقيها بوضع الكمامات حتى وإن لم يكن فيها ركاب، بالإضافة إلى إلزام مشغلي سيارات الأجرة بوضع العازل البلاستيكي، لا سيما وأن الأغلبية خالية من هذه العوازل.

واقترحت ريم العبادي، مستخدمة لسيارات الأجرة بشكل يومي، أن يتم السماح لأكثر من شخصين باستخدام سيارات الأجرة في حال كانوا من أسرة واحدة، حيث إنها تضطر هي وأبناؤها لاستئجار سيارتي أجرة عند تنقلها مع أبنائها.

وأكدت أهمية التزام سائقي سيارات الأجرة بارتداء الكمامات طوال ساعات عملهم وإن كانت خالية من الركاب، وتهوية المركبة بعد كل رحلة.

من جانبه، أكد فيليب اليخاندرو، من المكسيك «مقيم في أبوظبي»، ضرورة التزام كافة سيارات الأجرة بوضع العازل البلاستيكي.

وذكر أن تعقيم سيارات الأجرة واضح، حيث إن رائحة المعقمات بارزة في المركبات، ولكن هذا لا يمنع أن يقوم مرتادو سيارات الأجرة بتوخي الحيطة باتباع خطوات التباعد الجسدي، واستخدام المعقمات الشخصية، وارتداء الكمامة خلال وجودهم في سيارات الأجرة.

وقالت كارين أولرت، فلبينية: «أعتقد أن سائقي التاكسي ملتزمون بارتداء الكمامات، ومن ناحية أخرى هناك مسؤولية علينا كركاب من خلال عدم خلع الكمامة بعد الركوب، حفاظاً على صحتنا وصحة السائقين على حد سواء».

وأضافت: أن نسبة كبيرة من سيارات الأجرة يتوافر بها عازل بلاستيكي بين المقاعد الأمامية والخلفية، إلا أن الراكب سيعمل على إزاحة الفاصل لدفع الأجرة، وبالتالي فإن الأهم هو أن يكون السائق مرتدياً الكمامة والقفازات.

وقال جوزيف افيلا، فلبيني مقيم بأبوظبي، «إنني راض تماماً عن التزام السائقين، حيث إن جميع السائقين الذين ركبت معهم، خلال الفترة الماضية كانوا يرتدون الكمامات باستمرار، ومن أحاديثي معهم فإنهم يجرون الفحوص كل أسبوع تقريباً، وهذا أمر مطمئن يجعلني أستقل سيارات الأجرة بشكل آمن».

وترى ميسون شجاع، عربية مقيمة في أبوظبي، أن الإجراءات المتبعة في سيارات الأجرة صارمة، وقالت «إنني أركب سيارات الأجرة كل يوم تقريباً، وألاحظ التزاماً كبيراً من قبل السائقين، وهذا أمر رائع وعلى الجمهور أيضاً أن يلتزموا بالاشتراطات».

وقال محمد صميم، مقيم من بنغلاديش: «لاحظت التزاماً كاملاً من السائقين، وأعتقد أن الركاب عليهم مسؤولية تعقيم اليدين قبل الركوب وقبل استخدام المقابض الداخلية والخارجية لأبواب السيارة أو لمس الزجاج، وهذا من شأنه وقاية أنفسهم وحماية من يركبون سيارات الأجرة بعدهم».

كمامات طبية

وجه مركز النقل المتكامل كافة المشغلين بضرورة توفير كمامات طبية لسائقي مركبات الأجرة، بالإضافة إلى معقمات الأيدي، ويتم التدقيق على مدى الالتزام من خلال مفتشي المركز، كما تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة العامة كافة، وتركيب فواصل العزل البلاستيكية في معظم مركبات الأجرة بين السائق والركاب لضمان وقايتهم وحمايتهم.

وألزم المركز الشركات المشغلة بتوفير بخاخات للتعقيم مع سائقي مركبات الأجرة لتعقيم المركبة بعد كل رحلة منفذة، بالإضافة إلى توفير أدوات تعقيم داخل المركبة، حيث يقوم السائق بتعقيم الأسطح التي من الممكن للراكب لمسها بعد مغادرته المركبة، وانتهاء رحلته. ويُتطلب من الشركات المشغلة توعية وتدريب سائقي مركبات الأجرة من خلال المنصات الإلكترونية بالتدابير الاحترازية، واشتراطات الحفاظ على النظافة الشخصية والسلامة العامة، كما تم إرسال رسائل إلكترونية لكافة سائقي مركبات الأجرة، من خلال وحدات البيانات المتنقلة بضرورة تطبيق إرشادات الصحة والسلامة العامة.

التباعد الجسدي

قال مركز النقل الموحد: إنه تم التعميم على كافة المشغلين بالتوصيات الفنية الواردة له من الجهات المختصة، والتي تتضمن بأن يتم نقل راكبين بحد أقصى، بالإضافة إلى السائق في مركبات الأجرة من فئة الخمسة ركاب، واشتراط الحفاظ على مسافة تباعد بمقدار متر بين الركاب في مركبات الأجرة الأكبر حجماً.

كما تم إرسال رسائل تذكيرية لكافة سائقي مركبات الأجرة بضرورة الحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي المذكورة أعلاه، وتوجيه مشرفي عمليات الحجز والتوزيع في مركز الاتصال التابع للمركز بضرورة تذكير طالبي الخدمة بالالتزام بقواعد التباعد الجسدي، وإرسال رسائل توعية لكافة مستخدمي تطبيق أجرة أبوظبي بتوصيات التباعد الجسدي.

فحص الجودة

فيما يتعلق بجهود المركز للتأكد من التزام سيارات الأجرة بالتدابير الاحترازية، أكد المركز أنه يتم التدقيق على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عن طريق إجراءات فحص الجودة اليومي لمركبات الأجرة وسائقيها، حيث يتم توثيق عمليات التنظيف والتعقيم إلكترونياً من خلال النظام الإلكتروني لرقابة الجودة، ويتم تفعيل الإيقافات الإلكترونية خلال 24 ساعة في حال عدم مرور مركبات الأجرة على نظام تدقيق الجودة الإلكتروني بدلاً من 48 ساعة كما كان سابقاً، إلى جانب عمليات التفتيش الميدانية التي ينفذها مفتشو المركز، بالإضافة إلى الرقابة على مركبات الأجرة عن طريق الكاميرات الداخلية.

ويطبق المركز المخالفات الواردة في لائحة المخالفات الخاصة بمركبات الأجرة في حال عدم الالتزام.