مليون درهم للرسوم الدراسية من «خيرية أم القيوين»

سعيد أحمد (أم القيوين)

خصصت جمعية أم القيوين الخيرية، مليون درهم لتسديد الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود والأيتام في المدارس الحكومية والخاصة، بتوجيه من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية: إن الجمعية تتابع الحالات الإنسانية في المدارس الحكومية والخاصة بالإمارة، خصوصاً بعد أن تسببت جائحة كورونا في عدم قدرة بعض الأسر على سداد التزاماتهم تجاه المدارس، لافتاً إلى أنه تم البدء بصرف المساعدات الدراسية للعام الدراسي الجديد، لتفادي تأخر الطلاب عن دراستهم.

وأضاف، أن الجمعية تحرص على مساعدة الطلاب المتعسرين، وتشجعهم على مواصلة تعليمهم حتى يحققوا نجاحهم بتفوق، لافتاً إلى أن مساهماتها في مجال التعليم كثيرة ومستمرة، خاصة في العام الدراسي المنصرم، حيث وفرت أجهزة ذكية وكمبيوترات محمولة، وقدمتها للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، من أجل استكمال تعليمهم عن بُعد.