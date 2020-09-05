«الدفاع المدني»: الضغط على الأجهزة الكهربائية يسبب الحرائق

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الملازم أول مهندس محمد سيف الهنائي من الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يؤدي إلى زيادة الضغط على الأجهزة الكهربائية وأجهزة الغاز في المطابخ، لافتاً إلى أن ذلك يزيد من فرصة وقوع حوادث الحريق.

وحثت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي على أفراد المجتمع للالتزام واتباع الإجراءات والاشتراطات الوقائية، من خلال اختيار المنتجات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية، والتأكد من صلاحية التوصيلات الكهربائية بشكل دوري، واستخدام الفنيين المعتمدين من الجهات المختصة للقيام بأعمال الصيانة، وصيانة وتنظيف مراوح الشفط في المطابخ والحمامات، والتأكد من سلامة أسطوانات الغاز وتمديداتها وإغلاقها بعد الانتهاء من استخدامها وتركيب أجهزة الإنذار والسلامة في المنزل، ما يسهم في التنبيه المبكر والإخلاء بالسرعة المطلوبة. كما دعا إلى التواصل على رقم الطوارئ 999 للإبلاغ عن وقوع أي حريق.