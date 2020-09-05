الإسعاف الجوي بشرطة أبوظبي ينقذ شاباً

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت طائرة إسعاف جوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مواطناً في العقد الثاني من عمره، من جزيرة المايا إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي، تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض مواطن لإعياء شديد، وتستدعي حالته الصحية نقله إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي، ونقلت المريض البالغ من العمر 21 عاماً، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لاستكمال العلاج.

إنقاذ 4 سياح في وادي نقب برأس الخيمة

أنقذ قسم الإسعاف والإنقاذ، وقسم جناح الجّو في رأس الخيمة، بالتعاون مع رجال المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وإدارة الدفاع المدني والإسعاف الوطني، أربعة سيّاح من الجنسيتين الأوروبية والآسيوية، علقوا بمنطقة وعرة في وادي نقب.

وثمن العميد عبد الله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، جهود فريق العمل المشارك في إنقاذ السيّاح، في صورة تعزز زمن سرعة الاستجابة في التعامل مع كافة البلاغات الواردة. وقال الرائد طارق أحمد الشرهان، رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة: إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وجود 4 سياح عالقين في منطقة وعرة في وادي نقب، لتتوجه على وجه السرعة للمكان الفرق المختصة، التي نجحت في إيجاد السياح العالقين، وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم نقلهم لمكان هبوط الطائرة العمودية في منطقة أقل وعورة التي أقلتهم للمستشفى، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأهاب الشرهان بالجمهور، تلافي ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية، خاصة خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.