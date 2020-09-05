خلوة في «استشراف المستقبل» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، والعميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف علي بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، خلوة مناقشة تطوير أنظمة إدارة المبادرات، في قاعة مسرعات دبي المستقبل بأبراج الإمارات، بهدف رفع مستوى إدارة المبادرات والمشاريع في كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة وفق أفضل الممارسات والتجارب.

وأشار العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، إلى أن الخلوة تأتي بناء على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الهادفة إلى ترجمة توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التميز والريادة ورشاقة العمل ومرونته.