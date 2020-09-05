«أبوظبي القضائية» تناقش مكافحة غسل الأموال

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ندوة دولية بعنوان: «محاكم الإنترنت وأثر «كوفيدـ 19» على الالتزامات التعاقدية ومكافحة جرائم غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي والمقارنات الدولية»، وذلك في إطار مواصلة جهود التدريب القضائي، من خلال الورش النقاشية والحوار التفاعلي، عبر منصة التعليم والتدريب عن بُعد.

واستهدفت الندوة، التي عقدت بمشاركة عدد من القضاة والخبراء العرب والأجانب الدوليين، تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية والقضائية، وتعريف القانونيين بآليات استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التقاضي عن بُعد، مع تسليط الضوء على تجربة محاكم الإنترنت في دائرة القضاء والاتجاهات القانونية الحديثة.

كما تناولت الأحكام التفصيلية للقوة القاهرة والظروف الاستثنائية، كأثر جائحة «كورونا» على الالتزامات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني، وغيرها.